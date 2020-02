Ex Impero, partiti i lavori di bonifica. Il sindaco Chiassai: "Intervento complesso, ma si assicura la messa in sicurezza"

di Glenda Venturini

In via Pascoli il cantiere è già stato allestito: si prevede una durata di quattro mesi. Una gru è stata posizionata all'interno di un cortile privato per riuscire ad agire sul tetto dell'ex Teatro. E il comune è già pronto a rivalersi sui privati proprietari, per vie legali





Il cantiere in via Pascoli è già stato allestito: sono partiti così ufficialmente i lavori per la rimozione di tutto l'amianto dalla copertura dell'ex Cinema Teatro Impero di Montevarchi, struttura di proprietà privata sulla quale gravavano due ordinanze comunali e un sequestro della Procura. Ora dunque il via all'intervento, di cui si sta facendo carico in questa fase il comune di Montevarchi.

"Questo era uno dei punti fondamentali del nostro programma - ha detto il sindaco Silvia Chiassai Martini durante un sopralluogo - ormai da anni questa struttura simbolo della città è in stato di abbandono, una ferita per il centro, con le preoccupazioni della popolazione. I controlli effettuati non hanno mostrato dispersione di fibre di amianto, ma per la massima tutela abbiamo comunque provveduto a maggio ad incapsulare il tetto. Ora, in collaborazione con Procura e Asl, stiamo portando avanti un progetto molto complesso di rimozione dell'amianto e di messa in sicurezza, in particolare su un muro parzialmente crollato".

"Un intervento molto importante - ha aggiunto Chiassai - perché questo è un edificio privato, ma lo sforzo in questo momento è stato fatto dall'Amministrazione pubblica che ha stanziato i 315mila euro necessari per mettere in sicurezza l'edificio. Naturalmente ci siamo già rivalsi sui proprietari, che avevano l'incombenza di intervenire, e seguirà la procedura legale per il recupero della cifra. Però non potevamo più aspettare, e ci siamo presi l'onere di portare avanti la procedura".

Insieme al sindaco, anche l'ingegnere Maria Chiara Papini, che ha seguito la procedura, e il Dirigente dei lavori pubblici Antonio Longo. "Per rimuovere e sostituire la copertura in amianto - ha spiegato Longo - è stato necessario trovare uno spazio per installare la gru in un cortile molto stretto, invadendo in parte anche un giardino privato. Per questo speriamo di intervenire in tempi brevissimi per dare meno disagio a tutti". I tempi previsti sono di quattro mesi, e fino al 24 giugno saranno in vigore su via Pascoli divieti di sosta nell'area del cantiere, mentre alcuni banchi del mercato del giovedì mattina saranno spostati su piazza dell'Antica Gora.