Ex guardia medica: in Asl Toscana Centro da oggi l'accesso è solo tramite contatto telefonico

di Glenda Venturini

La nuova modalità organizzativa riguarda tutto il servizio di Continuità Assistenziale nella Asl fiorentina, quindi anche la guardia medica in servizio per il Valdarno a Figline, Reggello e Rignano. Per poter accedere all'ambulatorio occorrerà prima telefonare





Cambiano da oggi, giovedì 27 febbraio, le modalità di accesso alla Continuità Assistenziale, la ex guardia medica, nel territorio della Asl Toscana Centro, compreso il Valdarno fiorentino. Viene infatti riorganizzato il servizio, spiega l'azienda sanitaria, per evitare "inutili attese e garantire una migliore presa in carico delle richieste assistenziali del cittadino".

D'ora in poi l’accesso alla Continuità Assistenziale avverrà solo tramite contatto telefonico al numero del servizio. Il medico di Continuità Assistenziale, ricevuta la telefonata, valuterà l’intervento necessario: deciderà quindi se fornire una consulenza telefonica oppure se effettuare una visita domiciliare o ambulatoriale tramite appuntamento.

Per quanto riguarda il Valdarno fiorentino, la ex guardia medica ha l'ambulatorio presso l'ospedale Serristori, a Figline; al presidio sanitario di piazza IV Novembre a Reggello; al presidio in piazza dei Martiri a Rignano. Il numero da chiamare per contattare la Continuità Assistenziale è il 118. La Continuità Assistenziale è attiva tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00; il sabato, domenica e festivi dalle ore 08.00 alle ore 20.00; i prefestivi dalle 10.00 alle 20.00.