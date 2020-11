Ex Bernini di Matassino, Grandis (M5S): "Persone sui tetti, situazione pericolosa. Servono risposte dal comune"

di Glenda Venturini

Il Consigliere comunale ha registrato un breve video in cui si vede chiaramente una persona seduta sul tetto dell'edificio in costruzione dentro al cantiere abbandonato. "Grave mancanza da parte di chi deve vigilare sulla sicurezza e da parte del comune", accusa Roberto Grandis



Le immagini dell'episodio

Una persona seduta sul tetto di un edificio in costruzione, all'interno del cantiere abbandonato ormai da decenni dell'ex Bernini a Matassino, nel comune di Reggello. A documentare l'epidosio, avvenuto oggi, domenica 22 novembre, è un breve video realizzato dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Roberto Grandis.

"Oggi - racconta Grandis - sono stato testimone diretto delle conseguenze della mancata sicurezza della zona: alle ore 17 c’erano delle persone sul tetto della struttura. Non so cosa stavano facendo ma non credo fossero autorizzati, in compenso li ho documentati con un breve video. Questo episodio conferma che siamo davanti ad una grave mancanza da parte del Comune e di chi deve vigilare sulla sicurezza della zona".

"Spero - aggiunge il consigliere - che ora intervenga qualcuno a vigilare seriamente sull’intera zona, mentre chi ha le responsabilità del lotto venga messo alle strette per ripristinare la sicurezza totale".

Sulla questione dell'ex Bernini l'esponente pentastellato ha anche presentato alcune settimane fa una interrogazione in Consiglio comunale: "Ogni richiesta di risposta scritta, però, finora è andata a vuoto. Ho anche chiamato il nuovo Sindaco per sollecitare la risposta, che a suo dire avrei avuto nel giro di poco. Sono passati altri giorni e siamo arrivati ad un mese di ritardo, a questo punto credo sia chiaro che, visti i ritardi nella risposta, in questi anni non sia mai stato sollecitato il curatore fallimentare a mantenere la zona in sicurezza: spero però di essere smentito".