Gli eventi estivi di Terranuova e Loro: un calendario ricco di musica e cultura

di Martina Giardi

Al via gli eventi estivi dei due Comuni, Terranuova e Loro: musica, arte e cultura in luoghi aperti e suggestivi. Tutte le iniziative necessitano di prenotazione





Al via il cartellone degli eventi estivi che, per il secondo anno consecutivo, si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Anche l'edizione 2021 vedrà la collaborazione tra i Comuni di Terranuova e Loro. Qui il programma completo

Tutte le iniziative in programma si svolgeranno in ampi spazi all’aperto, principalmente in piazza Liberazione e nel giardino della Pieve di Gropina. Luoghi in cui sarà infatti possibile garantire la distanza fisica di almeno un metro tra i partecipanti. Gli eventi sono gratuiti e per taluni, data la limitazioni dei posti a disposizione, è raccomodata la prenotazione.

“Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria le nostre amministrazioni sono riuscite a proporre un calendario ricco di eventi per rendere più piacevoli le serate estive all’insegna della musica e dell’intrattenimento. La cultura può essere un valido strumento attraverso il quale superare insieme il momento difficile, proiettandoci verso un futuro più sereno” dicono Caterina Barbuti e Nicoletta Cellai, assessori rispettivamente del comune di Terranuova e di Loro. Oltre agli spettacoli e alle manifestazioni per lo più serali, il programma prevede anche l’attivazione del servizio bus navetta per il Pratomagno. Il transfer sarà attivo ogni giovedì a partire dal mese di luglio e partirà dall’autostazione di Terranuova, facendo poi soste a La Penna e Loro Ciuffenna e farà capolinea a La Trappola.