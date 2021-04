Estremamente vulnerabili e persone con patologie: ora l'avviso per il vaccino anticovid arriva per sms

di Glenda Venturini

Partiti oltre 56mila sms personalizzati in base alla patologia: indicano se è necessario prenotarsi sul portale oppure se invece si sarà chiamati direttamente dalle strutture curanti





Un messaggino sul telefono per spiegare alle persone estremamente vulnerabili cosa fare per ricevere il vaccino anti-covid: in base alle raccomandazioni ministeriali del 12 marzo scorso, infatti, la Regione Toscana ha attivato modalità diverse per la vaccinazione per tutti gli estremamente vulnerabili e i disabili gravi, che si sono registrati a oggi sul portale.

Due le modalità diverse. I pazienti che rientrano in patologie come patologia oncologica, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattie neurologiche, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche, diabete e altre endocrinopatie severe quale morbo di Addison, HIV (vedi allegato A) vengono presi in carico direttamente da parte della Asl o della Azienda ospedaliero-universitaria o dai centri di riferimento, che già li conoscono e li hanno in cura e saranno contattati telefonicamente entro 15 giorni per la data di prenotazione della vaccinazione. Si tratta di oltre 36mila cittadini che non dovranno, quindi, prenotarsi sul portale: e il messaggio inviato sul telefono lo spiega in maniera chiara.

Gli oltre 20mila pazienti che invece rientrano nelle patologie indicate nell’allegato B, hanno ricevuto direttamente il codice di prenotazione composto da 8 cifre, che dà loro la possibilità di prenotarsi direttamente sul portale. Le prenotazioni si apriranno mercoledì 7 aprile, nel pomeriggio. Le agende saranno aperte per le giornate dal 9 all’11 aprile e per quelle dal 23 aprile al 9 maggio.