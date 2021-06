"Estate ragazzi 2021", al via le iscrizioni per le attività estive

di Glenda Venturini

Aperte le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Rignano sull'Arno per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni





Da giovedì 3 a venerdì 11 giugno sono aperte a Rignano le iscrizioni alle attività estive “Giocamondo” (per bambini dai 3 ai 6 anni) e “Campo Solare” (per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni). "In tema di costi a carico delle famiglie - annuncia l’Assessore Tinuti - è stato possibile utilizzare le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riuscendo così a ridurre del 50% le tariffe normalmente previste a carico dei residenti. Ciò nell'ottica di promuovere la massima partecipazione possibile dei nostri bambini e ragazzi alle attività di animazione, intrattenimento e sport a loro dedicate e “finalmente” con una socialità più libera."

Per procedere con le iscrizioni sarà necessario utilizzare i modelli allegati nella pagina dedicata seguendo le indicazioni entro venerdì 11 giugno. Nella brochure allegata tutte le informazioni di dettaglio e i costi settimanali dei servizi offerti. Inoltre, per favorire la libera scelta delle famiglie, all'interno della stessa brochure sono presenti le indicazioni delle offerte predisposte da alcune associazioni del territorio sempre dedicate alle attività estive. Per le relative informazioni occorrerà rivolgersi direttamente ai contatti indicati.