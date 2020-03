Esce il libro "Due passi indietro", anche la miniera di Santa Barbara protagonista del testo

di Matteo Mazzierli

Il volume fa parte di una trilogia alla scoperta del territorio toscano, tra cui il Valdarno. Due capitoli sono dedicati ai territori di Santa Barbara e Castelnuovo dei Sabbioni, con tappa al museo MINE





La miniera di Santa Barbara è una delle tappe principali di "Due passi indietro". Il libro di Massimo Acciai Baggiani con le foto di Italo Magnelli, sottotitolo "tra Chianti e Valdarno" affronta in due capitoli tra storia, incontri e interviste le realtà del territorio. Oltre che un tempo fonte di energia ed oggi luogo rinaturalizzato oggetto di un importante progetto di riqualificazione ambientale, la miniera è sempre di più anche motivo di interesse storico e culturale.

Il volume è l'ultimo libro della "Trilogia delle radici", dove stavolta gli instancabili cercatori di storie e misteri Acciai Baggiani e Magnelli, così si definiscono, si spingono fino al Valdarno. Tanti i personaggi incontrati e intervistati: l'artista Carmelo Librizzi, le sorelle Fineschi, il dottor Birganti, i responsabili del Museo MINE e dell'area mineraria Enel di Santa Barbara. Tante le storie di guerra e di "fantasmi" raccolte, in una carrellata che parte dalla preistoria e arriva ai giorni nostri, alla scoperta di due territori che tanto hanno dato alla cultura e alla storia.

Per questo l'ultimo misterioso viaggio tra scoperte e segreti comprende due capitoli dedicati ai territori di Santa Barbara e di Castelnuovo dei Sabbioni, con tappe al Museo MINE per ricostruire una storia fatta di lignite, di lavoro e di miniere, e all'area mineraria di Santa Barbara per visitare una zona più unica che rara dal punto di vista naturalistico ed approfondire tutti gli aspetti di sviluppo sostenibile in corso nell'area.