Ennesimo incidente in via degli Urbini: grosso camion contro un albero

di Monica Campani

Sul posto la polizia municipale. Il mezzo superava le tonnellate consentite per la strada





Ancora un incidente, per fortuna senza conseguenze alle persone, in via degli Urbini, la strada che congiunge la frazione di Matassino alla Badiola e che è suddivisa in due province e tre comuni. Un camion di grosse dimensioni è andato a finire contro un albero con la parte posteriore. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Il tratto interessato, subito dopo la nuova rotatoria dell'ultimo tratto della variante alla SR69, ricade nel comune di Castelfranco Piandiscò.

Sulla strada, tra l'altro vige il divieto di transito per i mezzi di grosse dimensioni. Quel camion non avrebbe potuto circolare nell'arteria.