Ennesimo incidente in via degli Urbini: auto si schianta contro un muretto

di Monica Campani

L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. La donna, a bordo di una panda, sta bene





Ennesimo incidente intorno a mezzanotte e mezza in via degli Urbini, nella parte che ricade nel comune di Castelfranco Piandiscò: una Panda con a bordo una 25enne che procedeva in direzione Matassino si è schiantata contro il muretto privato di un condominio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La ragazza ha riportato solo lievi ferite.

Si allunga così la lista degli incidenti avvenuti nella strada che congiunge Matassino alla Badiola e che è divisa in due province e nei tre comuni di Castelfranco Piandfiscò, Figline Incisa e San Giovanni. Dopo l'apertura dell'ultimo tratto della variante alla SR69 nel Valdarno aretino e lo stallo di quello che avrebbe dovuto continuare l'opera fino al casello di Incisa il traffico in via degli Urbini, strada stretta, malmessa e senza illuminazione, è aumentato notevolmente.

A niente sono valsi gli accorgimenti realizzati come ad esempio i dissuasori di velocità: in via degli Urbini durante il giorno o durante la notte continuano a verificarsi incidenti.