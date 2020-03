Emilio Brandini primo fra gli allievi nel Torneo regionale di Livorno

di Michele Bossini

Primo gradino del podio per il giovane pongista del Tennistavolo Valdarno





Stagione da incorniciare quella che stà vivendo Emilio Brandini, giovane pongista del Tennistavolo Valdadarno che gareggia nella categoria allievi.

Dopo il primo posto conquistato nel dicembre 2019 al Torneo regionale di Firenze e il quarto posto al Torneo nazionale di Terni disputato lo scorso 22 febbraio, domenica 1 marzo è salito sul gradino più alto del podio al torneo regionale di Livorno. Brandini ha superato agevolmente il girone di qualificazione e poi ha vinto tutti gli incontri successivi a eliminazione diretta, per per poi avere le meglio in finale sul fiorentino Marco Berti che ha sconfitto con un netto 3-1.