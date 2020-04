Emergenza Coronavirus, il supporto della comunità indiana di Bucine

di Matteo Mazzierli

Gesti di solidarietà da parte dell'associazione "Indian Community Center" di Bucine





Consegna di pacchi alimentari per le famiglie più bisognose e un contributo economico per acquistare i prodotti: è il sostegno dell'Indian Community Center di Bucine. La comunità indiana si è attivata, assieme ad altre associazioni, offrendo il suo aiuto per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

"Ho dato i nostri mezzi e volontari per dare una mano dove c'è bisogno - afferma Pabla Balbir Singh, rappresentante della comunità indiana - lavoriamo insieme ad altre associazioni di Bucine per la consegna dei beni alimentari così da superare meglio questo momento difficile."

"Noi dell’associazione Radici siamo grati alla comunità indiana per il grandissimo aiuto che sta dando in questo momento - dice Primetta Banchetti - sia per la consegna dei pacchi alimentari sia per il contributo economico per acquistare i prodotti. Ringraziamo sinceramente tutta la comunità indiana per la loro solidarietà."