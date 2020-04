Emergenza Coronavirus, il ringraziamento del sindaco di Rignano alla Polizia Municipale

di Matteo Mazzierli

Il sindaco Daniele Lorenzini ha ringraziato pubblicamente gli agenti della Polizia Municipale per il lavoro svolto in queste settimane di emergenza sanitaria. 559 i controlli da parte della PM Arno-Sieve nel territorio





Il lavoro della Polizia Municipale di Rignano elogiato dal sindaco Daniele Lorenzini, il primo cittadino ha fatto un ringraziamento pubblico a tutti gli agenti impegnati costantemente per l'emergenza Coronavirus.

Il sindaco Lorenzini: "Come ho già fatto per la Protezione Civile e per i nostri dipendenti comunali in queste settimane difficili per tutti, voglio rivolgere un ringraziamento speciale alle nostre donne e ai nostri uomini della Polizia Municipale: grazie di cuore a loro e a tutte le forze di polizia per lo straordinario impegno che stanno profondendo nei controlli sul territorio cittadino a tutela della salute della nostra comunità."

Alcuni dati dal territorio: dal 13 marzo a ieri, tra esercizi commerciali e cittadini, sono stati effettuati 559 controlli da parte della PM Arno-Sieve nel territorio di Rignano sull'Arno ai fini di monitarore il rispetto delle disposizioni in vigore.

"Ai miei concittadini - conclude il Sindaco - rinnovo l'invito a rispettare le indicazioni e le limitazioni previste, facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per la comunità. Restiamo a casa."