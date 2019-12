Eliminazione delle barriere architettoniche e lotta al degrado: ecco il progetto per piazza Salvo d'Acquisto

di Glenda Venturini

Ha un valore complessivo di 90mila euro, il progetto dell'Amministrazione comunale di Figline e Incisa per riqualificare piazza Salvo d'Acquisto, che ha ottenuto un cofinanziamento dalla Regione Toscana per 39mila euro. Si tratta di risorse ottenute grazie alla partecipazione al bando regionale “Spazi urbani”, destinato ai Comuni toscani tra i 10mila e i 50mila abitanti e finalizzato a sostenere progetti di riqualificazione, di rigenerazione e di valorizzazione di spazi urbani.

Nello specifico, il progetto prevede vari interventi da effettuare su piazza Salvo D’Acquisto, sede di attività commerciali tra cui l'ufficio postale, di varie associazioni del territorio e di uno dei parcheggi più centrali di Figline. L'obiettivo è di rendere l’area maggiormente accessibile, anche per i disabili, eliminare situazioni di degrado e fenomeni di vandalismo e, in generale, rilanciare la vocazione commerciale e aggregativa di quell’area, per renderla più appetibile per potenziali nuove attività commerciali e più idonea ad accogliere le realtà associative del territorio.

Ai quasi 39mila euro di fondi regionali si sommeranno quindi ulteriori 50mila euro di risorse comunali, che saranno utilizzati per realizzare un nuovo impianto di illuminazione, per la manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali, della pavimentazione e in generale di tutti gli spazi esterni, per l’installazione di un sistema di videosorveglianza e di un tabellone informativo multimediale.

“Siamo soddisfatti di aver partecipato, con successo, a questo bando regionale - hanno commentato gli assessori a commercio e associazionismo, Buoncompagni e Farini - e di essere riusciti ad ottenere un finanziamento che ci consentirà di attivare il processo di riqualificazione di Piazza Salvo D’Acquisto. Si tratta di una zona molto frequentata di Figline, e che necessita di una serie di interventi di rigenerazione urbana. Questo progetto, che prevede l'utilizzo sia di risorse regionali che comunali, rappresenta quindi una risposta alle criticità segnalate e si pone l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità di quell'area, oltre che di recuperare la sua funzione sia commerciale che aggregativa".