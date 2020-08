Elezioni regionali, Valentina Trambusti candidata per Fratelli d'Italia

di Monica Campani

Ex consigliera comunale è candidata nel collegio Firenze2, mugello-valdisieve-valdarno-chianti





Valentina Trambusti, ex consigliera comunale di Salvare il Serristori a Figline Incisa, è candidata alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre per Fratelli d'Italia nel collegio Firenze2, quello che comprende Mugello, Valdisieve, Valdarno, Chianti.

Ad annunciarlo è il presidente provinciale di FdI, Claudio Gemelli, che spiega: "Una squadra forte e ambiziosa su cui puntiamo molto. Il collegio Firenze2 è molto vasto e diversificato per questo abbiamo voluto rappresentare tutto il territorio scegliendo candidati provenienti da diverse zone geografiche del collegio. Oltre a soggetti che già da tempo fanno parte di FDI, abbiamo voluto valorizzare altre persone che negli ultimi mesi si sono avvicinate e che per il loro impegno politico si sono distinte nei rispettivi territori. A dimostrazione di quanto il nostro sia un partito inclusivo, capace di essere attrattivo e costantemente in crescita anche in provincia di Firenze. Siamo sicuri che faremo un ottimo risultato in un collegio importante come Firenze2, non solo grazie ai candidati proposti ma anche grazie alle macchine organizzative e politiche di Fratelli d'Italia nelle diverse zone compongono il collegio. Una squadra fatta di eletti, dirigenti e simpatizzanti che con un instancabile lavoro si sta distingendo come forza politica alternativa e di qualità in tutte le aree del collegio".



Valentina Trambusti, ex capogruppo di Salvare il Serristori in consiglioi comunale a Figline Incisa, nel 2019, in vista delle elezioni amministrative, presentò la Lista civica "Crederci insieme" che sostenne il candidato del centrodestra Silvio Pittori. La Lista aveva al suo interno anche altre due Liste espressioni di partiti nazionali: Fratelli d'Italia e Udc. All'inizio del mese di agosto ha aderito a Fratelli d'Italia.