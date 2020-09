Elezioni regionali: iniziato lo scrutinio dei voti

di Monica Campani

Dopo la chiusura delle elezioni per il referendum nei seggi sono iniziate le operazioni di spoglio per le regionali





Terminato lo spoglio delle schede per il referendum adesso è iniziato quello per le elezioni regionali.

In Toscana sono sette i candidati e 15 le liste. C'è attesa in Valdarno aretino e fiorentino per i risultati negli 11 comuni: 8 nell'aretino e tre nel fiorentino.

Ci vorrà un pò di tempo per scoprire chi tra, i due maggiori contendenti, Eugenio Giani, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva + - Europa, Orgoglio Toscana per Giani Presidente, Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde Progressista Civica, Svolta, e Susanna Ceccardi, sostenuta da Lega Salvini Premier, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Forza Italia - UDC,Toscana Civica per il cambiamento, sarà alla guida della Regione Toscana.