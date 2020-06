Ecocentri di Burchio e Stecco: cambiano le modalità di prenotazione accessi

di Matteo Mazzierli

È già possibile rivolgersi ai numeri del Call center di Alia oppure utilizzare la App UFIRST, che consente di prenotare in autonomia l’accesso entro i 7 giorni successivi





Cambiano le modalità di prenotazione per l'accesso agli ecocentri di Stecco e Burchio, dove ci si potrà recare selezionando la fascia oraria desiderata tramite la App "UFirst" (accessibile cliccando qui) oppure contattando il Call center di Alia servizi ambientali spa.

Ecco come prenotare per l'accesso: per chi sceglie la App, selezionando il Comune di interesse è possibile prenotare l’accesso in modo autonomo entro i 7 giorni successivi. In alternativa, telefonicamente, è possibile rivolgersi esclusivamente al Call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 che risponde solo ai seguenti tre numeri: 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile). Cessano di funzionare, invece, i numeri di cellulare e il servizio e-mail comunicati nei giorni scorsi.

Il comportamento da adottare negli ecocentri è il seguente: l’ingresso è consentito ad una sola persona per ogni nucleo familiare o utenza Tari, dotata di mascherina e gilet ad alta visibilità. Gli utenti possono consultare gli orari di apertura, le corrette ubicazioni degli Ecocentri ed i materiali conferibili sul sito web di Alia servizi ambientali.

Oltre al conferimento dei rifiuti, ingombranti e non differenziabili tramite porta a porta, sarà possibile recarsi presso gli Ecocentri per ritirare le attrezzature per la raccolta porta a porta. Vista l’eccezionalità della situazione attuale e per contenere il contagio da Covid19, per tutto il periodo estivo sarà comunque possibile continuare ad utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre il multimateriale.