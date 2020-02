Ecco "Spot", l'album di debutto degli E.F.I.X.: alternative rock che affronta dubbi e paure generazionali

di Matteo Mazzierli

La giovane band valdarnese debutta ufficialmente sul mercato discografico con dieci tracce che trattano di adolescenza e problemi generazionali





Dieci tracce dal sound robusto e molto personale con un urlato scandito a raccontare dubbi e paure, ma anche la forza e la tenacia generazionale: sono già dieci anni che gli E.F.I.X. solcano i palchi del Valdarno condividendo i live con artisti del calibro dei Fast Animals and Slow Kids, Adam Kills Eve e molti altri; la continua sperimentazione e ricerca di nuove sonorità ha portato la formazione a registrare e pubblicare il loro primo album: "Spot".

"Speriamo vivamente che la gente provi a leggere i testi che abbiamo scritto - rivela Andrea Peebes voce e chitarra del gruppo - ultimamente si parla in maniera molto frivola di amore e altre tematiche, per questo noi abbiamo cercato di raccontare in maniera molto profonda e realistica quelle che sono state anche le nostre esperienze: scolastiche, lavorative e sentimentali. Il nostro obiettivo per i nostri ascoltatori è quello di farli specchiare nel loro percorso adolescenziale fino all'età adulta, sviscerando quelli che sono i problemi e le difficoltà lungo questo percorso senza avere la presunzione di sapere con certezza come va il mondo ma parlando di noi stessi".

"Già il fatto di essere stati notati dall'etichetta bolognese 'Areasonica Records' ci rende orgogliosi e ci fa ben sperare che ci sia la possibilità di espandersi anche oltre il Valdarno - conclude Peebes - finora abbiamo avuto molti commenti positivi, soprattutto qui nella nostra vallata, è vero che la moda mainstream si è spostata verso i generi della trap e del rap, ma noi andiamo avanti con determinazione e passione, sperando di poter motivare anche nuovi gruppi e realtà che non siano semplici cover band".