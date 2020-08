Un solo nuovo contagio in Valdarno nel bollettino della Asl Sud Est

di Glenda Venturini

Si tratta di una diciannovenne, in isolamento domiciliare nel comune di Terranuova. La Asl ne aveva erroneamente indicati due nel bollettino pomeridiano





È soltanto uno il nuovo contagio che emerge oggi in Valdarno. Si trova nel comune di Terranuova, come segnala il bollettino della Ausl Toscana Sud Est. Si tratta di una ragazza di 19 anni, già in isolamento domiciliare come contatto di caso, rientrata da Rimini, asintomatica.

Inizialmente la Asl ne aveva indicati due, ma è stato il sindaco di Terranuova, Sergio Chienni, a precisare che si è trattato di un errore e che il caso è uno soltanto.

In tutta la Toscana nelle ultime ventiquattro ore sono stati individuati 34 nuovi casi, eseguendo nel complesso 3.874 tamponi.