Due nuove modifiche alla viabilità cittadina

di Martina Giardi

Interventi volti a migliorare la sicurezza della circolazione. Sensi unici in via Tevere e 1^ Strada Poggilupi





Per migliorare la sicurezza della circolazione, sono state approvate due modifiche alla viabilità cittadina a Terranuova. È stato istituito un senso unico in 1^ Strada Poggilupi, nel tratto compreso tra via De Gasperi e via Rino Bigi. Il secondo provvedimento scatterà sabato 6 febbraio, o comunque dalla data in cui sarà completata l’istallazione della segnaletica stradale, e riguarda via Tevere dove verrà istituito un senso unico, con direzione Parco pubblico attrezzato, tranne un primo tratto di pochi metri fino all’ingresso/uscita mezzi della caserma dei Carabinieri.

Il provvedimento riguardante la 1^ Strada Poggilupi è motivato dal fatto che per caratteristiche strutturali risulta difficoltoso lo scambio di due veicoli ed è applicato solo in quel tratto perché è l’unico di proprietà comunale nella 1^ Strada Poggilupi. Il senso di marcia è indicato verso la rotonda di Paperina. È fatto obbligo di arresto sulla Prima Strada Poggilupi all’intersezione con via Rino Bigi.

L'intervento che riguarda via Tevere, tiene conto che la stessa, per le dimensioni strutturali, non consente la sosta su ambo i lati mantenendo il doppio senso di circolazione e che l’istituzione del senso unico non rappresenta alcun disagio essendo ben collegabile con il resto della viabilità. In più saranno istituite aree parcheggio su ambo i lati di via Tevere, soddisfacendo così la notevole richiesta di parcheggio della zona. Per poter eseguire i lavori di rifacimento della segnaletica stradale, sabato 6 febbraio, dalle 7 alle 18, è fatto divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli. Restano esclusi dal senso unico di marcia solo i primi metri che servono all'ingresso e all'uscita di un condominio e dalla caserma dei carabineri.

Ad illustrare le novità è stato il sindaco, Sergio Chienni.