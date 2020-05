“Due mesi di lockdown non hanno bloccato gli interventi sulle strade. Lavori importanti in centro e nelle frazioni”

di Monica Campani

Interventi per 200mila euro. Spiega il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini





Asfaltatura e segnaletica: non si sono fermati i lavori a Montevarchi. La manutenzione ha riguardato parte del centro ma anche le frazioni. Tra gli interventi spicca quello di asfaltatura del tratto compreso tra le Logge e l'Arno. Il sindaco Silvia Chiassai Martini entra nel merito.

“In questo momento così difficile per il Paese, come Comune e anche come Provincia, ho voluto portare avanti la programmazione degli interventi di manutenzione – afferma il Sindaco - Due mesi di lockdown non ci hanno fermato, ma abbiamo cercato di proseguire sulla messa in sicurezza delle strade, una delle poche attività consentite dai decreti governativi, con un investimento del Comune tra asfaltatura e segnaletica per oltre 200mila euro a Montevarchi. Pur nella sventura del Covid 19, l’assenza di circolazione di mezzi e di persone ha consentito di effettuare i lavori in tempi brevi e senza arrecare disagi alla popolazione".

"Abbiamo terminato gli interventi di riqualificazione e di nuova illuminazione su piazza Giotto, il nuovo salotto del Giglio, riportando al doppio senso di marcia il tratto di via Burzagli, da viale Diaz alla Chiesa, rispettando i cittadini e commercianti della zona che a gran voce chiedevano da anni di ritornare alla viabilità del passato. Altro intervento storico, dopo 20 anni, l’asfaltatura del tratto che dalle Logge arriva fino all’Arno, passando per il viale Matteotti, che non aveva visto più il bitume dal Giro d’Italia del 2001. Un rifacimento a vantaggio di tanti residenti di un’area centrale della città, ma anche di molti atleti, sportivi e studenti quando ritorneranno, appena possibile, ad un’attività normale. Abbiamo risistemato anche piazza Dante, via Boccaccio, piazza della Repubblica e Largo Brilli Peri, ben 700 metri quadrati di marciapiedi che erano in condizioni particolarmente critiche dopo anni di incuria, con costi elevati, ma non più rinviabili".

"Non abbiamo agito solo sul nucleo di Montevarchi, ma sono stati fatti interventi di rifacimento asfaltatura e segnaletica alla Gruccia al Pestello; la segnaletica a Levanella nel tratto lungo la strada regionale 69 fino al confine con Bucine; l’asfaltatura e la segnaletica nelle frazioni di Mercatale e Levane, in quanto le comunità devono avere la stessa attenzione rispetto al nucleo centrale di Montevarchi. Altri lavori partiranno dopo gli interventi di sostituzione delle condutture in amianto di Pubbliacqua, che questa amministrazione ha fortemente portato avanti in questi 4 anni, sia su Levane che sul Pestello con un’operazione di asfaltatura finale e di rifacimento dei marciapiedi proprio in quelle zone che sono ancora critiche".

"Ho agito allo stesso modo anche come Presidente della Provincia, siamo intervenuti in Valdarno con importanti lavori di asfaltatura su Ponte Mocarini, Le Coste, Ponte sull’Arno fino al confine con Montevarchi e nel tratto provinciale del Crocifisso verso Mercatale. Siamo rimasti operativi laddove le misure previste per il contrasto al Covid lo permettevano. Non è stato così per il taglio della vegetazione in quanto non ritenuta dai vari DPCM governativi un’attività essenziale. E’ chiaro che non è facile intervenire in pochi giorni su di un blocco di due mesi, ma dal 4 maggio come da direttive governative, siamo ripartiti per recuperare il tempo perduto”.