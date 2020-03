Due mesi di incontri, valorizzazione e confronto. Il comune di Bucine a contatto con i cittadini

di Matteo Mazzierli

L'amministrazione terrà numerosi incontri a Bucine e nelle sue frazioni per portare a conoscenza di progetti, iniziative e tanto altro. Al centro anche il progetto Olionostrum





Continua l'impegno dell'amministrazione di rendere protagonisti i cittadini dell'agire amministrativo. Il comune, difatti, arriverà direttamente a Bucine e nelle sue frazioni con incontri partecipativi e con tre giornate di informazione e divulgazione sul progetto Olionostrum rivolte agli olivicoltori della Valdambra.

"I tre incontri di Olionostrum sono centrali per gli olivicoltori e per i fatti che hanno coinvolto le coltivazioni del nostro territorio - spiega il sindaco Benini - quest'anno l'attenzione sarà mirata sui cambiamenti climatici, sul problema della mosca e della siccità e su nuove tecniche che possano prevenire e arginare queste nuove difficoltà per i nostri agricoltori di cui anni fa non erano a conoscenza."

"Il ciclo di incontri è iniziato da San Leolino e toccherà tutte le frazioni del territorio - continua Benini - i cittadini saranno così informati su tutti i nostri progetti: ambito turistico, raccolta differenziata e i nostri progetti fatti o compiuti nei prossimi mesi. Parallelamente sarà un'occasione per gli abitanti del Comune di Bucine di confrontarsi direttamente con l'amministrazione per segnalare le nuove difficoltà e criticità; saranno dei momenti di confronto con l'amministrazione che andrà incontro alle esigenze dei cittadini."