Due medaglie per Abderrazzak Gasmi ai campionati italiani di atletica juniores

di Michele Bossini

Due medaglie per il giovane talento dell'Atletica Futura





Abderrazzak Gasmi sugli scudi ai campionati italiani di atletica juniores di Modena, grazie alla conquista di una medaglia d'ora e una di bronzo.

La prima soddisfazione, la pià grande per il portacolori dell'Atletica Futura allenato da David Castellucci, è arrivata dai 3000 siepi dove Gasmi, tra i favoriti alla vigilia insieme al trentino Berti, con un ultimo giro percorso di gran carriera si è aggiudicato il titolo italiano in 9"01"98, tempo che vale l'accesso ai Mondiali. Gasmi ha partecipato anche alla gara dei 5000 siepi, portando a casa la mediaglia di bronzo.

Putroppo Gloria Badii, che partiva come favorita nei 5000 metri forte della miglior prestazione nazionale, non ha potuto gareggiare a causa di un infortunio.

Tutti e due i ragazzi figlinesi torneranno in gara ai campionati italiani di corsa campeste del 29 e 30 ottobre, che si disputeranno a Trieste e che metteno in palio la convocazione in nazionale per i prossimi campionati europei.