Due giorni di lavori per il rinnovo della rete idrica da parte di Publiacqua

di Glenda Venturini

I lavori si svolgeranno mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, in due diverse zone di Montevarchi





Due giorni di cantieri nel comune di Montevarchi per il rinnovo della rete idrica da parte della società Publiacqua.

Il primo intervento è in programma dalle ore 8.30 di mercoledì 19 febbraio e riguarderà le zone comprese fra via Calamandrei, via Traquandi e Piazza Concetto Marchesi. In queste aree sarà sospesa l'erogazione idrica, che riprenderà nel corso del pomeriggio.

Il secondo intervento sarà eseguito dalle ore 8.30 di giovedì 20 febbraio: sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Vasarri, via Amendola, via Costituzione, via XX Aprile, via L. Einaudi, via F.lli Rosselli. Anche in questo caso la situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.