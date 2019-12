Dramma in via Giovanni da Verrazzano: decedute due persone in un incidente stradale

di Monica Campani

L'incidente è accaduto vicino alla chiesa di Scampata. L'uomo è morto sul colpo, la donna subito dopo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, il 118 con l'automedica, la Croce Azzurra e la Misericordia di Figline, e il magistrato



foto di repertorio

Incidente mortale in via da Verrazzano a Figline: deceduti un uomo e una donna di 55 e 45 anni di Figline. La tragedia è avvenuta vicino alla Chiesa di Scampata intorno alle 20.00. L'auto con a bordo la coppia stava viaggiando in direzione Figline quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato andando a finire contro una staccionata in legno di un'abitazione. Un palo è entrato nell'abitacolo.

L'uomo è morto sul colpo, la donna all'arrivo dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il 118 con l'automedica, la Croce Azzurra e la Misericordia tutti di Figline.Arrivato anche il magistrato di turno.

La strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. La coppia stava tornndo a casa dopo un pranzo di Natale.

Notizia in aggiornamento