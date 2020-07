Dramma in un agriturismo: 54enne muore in piscina

di Monica Campani

La tragedia in una struttura del comune di Montevarchi. Sulle cause indagano i carabinieri





Dramma in un agriturismo del comune di Montevarchi: una 54enne è stata ritrovata morta in piscina. Era una conoscente dei proprietari.

Sul posto il 118 con ambulanza ed automedica da Montevarchi. Per la donna non c'era però niente da fare: i sanitari non hanno potuto che costatarne il decesso.

La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento