“Dopo il naufragio”: la testimonianza di Chiara e Gianluca Gioli agli studenti dei licei “Giovanni da San Giovanni”

di Redazione

Il libro verrà presentato sabato 24 aprile agli studenti dei licei “Giovanni da San Giovanni





“Dopo il naufragio”, il libro che racconta il dolore per la morte della madre e del padre a distanza di 17 giorni l'una dall'altro a causa del covid, verrà presentato agli studenti dei Licei “Giovanni da San Giovanni” sabato 24 aprile durante l’Assemblea d’Istituto dalle ore 9.10 alle ore 12.10. Gli autori, i fratelli Chiara e Gianluca Gioli si collegheranno in videoconferenza con gli studenti e con la dirigente scolastica, la professoressa Lucia Bacci.

Sono stati gli stessi studenti, tramite i Rappresentanti di Istituto, a richiedere la testimonianza di Chiara e Gianluca, dimostrando maturità e sensibilità ma anche un serio senso civico, parte integrante del percorso scolastico e umano. La seconda parte dell’Assemblea sarà condotta dagli studenti che si potranno confrontare su questo tema. Porterà i suoi saluti anche il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi.

Il libro nasce dalla necessità dei due fratelli di raccontare la perdita drammatica di entrambi i genitori, Graziano e Patrizia, ma anche di voler dare voce a tutte le tragedie familiari causate dal Covid-19. Una testimonianza di dolore ma anche un messaggio di speranza: il ricavato del libro, che ha già riscosso un grande successo nel Valdarno e non solo, sarà devoluto per l’acquisto di macchinari per la sanificazione destinati alla Misericordia di San Giovanni Valdarno.

L’incontro sarà visibile a tutti in streaming sul sito istituzionale dei Licei www.liceisgv.edu.it . Sarà possibile interagire in diretta tramite uno strumento online per porre domande o contribuire con esperienze vissute in prima persona.