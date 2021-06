Sarà venerdì 25 giugno in Piazza Masaccio e vedrà l'intervento degli autori e tutti i collaboratori del progetto. L’evento si concluderà con la consegna del macchinario per la sanificazione delle ambulanze alla Misericordia di San Giovanni Valdarno, acquistato grazie ai proventi della vendita del libro.

“Dopo il naufragio”, un viaggio nelle emozioni attraverso le storie di un anno di pandemia nel territorio. Venerdì 25 giugno alle 21,15 in piazza Masaccio la presentazione pubblica del libro di Chiara e Gianluca Gioli che hanno perso entrambi i genitori nella primavera dello scorso anno a causa del Covid. La serata si concluderà con la consegna del macchinario per la sanificazione delle ambulanze alla Misericordia di San Giovanni Valdarno, acquistato grazie ai proventi della vendita del libro.

La serata è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e dedicata alla presentazione pubblica del libro di Chiara e Gianluca Gioli. Graziano Gioli, ex dipendente Enel, grande presidente della Marzocco sangiovannese e Patrizia Bernacchioni insegnante, una vita spesa per la famiglia e la comunità, per tanti anni volontaria nel Calcit Valdarno, morirono a distanza di 17 giorni l’uno dall’altro. Così Gianluca e Chiara da vittime si sono inventati testimoni e narratori, non solo per raccontare la loro tragedia familiare ma per realizzare un ricco e struggente mosaico di esistenze colpite dal Coronavirus e dipingere un quadro spietatamente reale di un unico e complesso momento storico.

Interverranno durante la serata: Chiara e Gianluca Gioli i due autori del libro, Rossana Bernacchioni, sorella di Patrizia, Filippo Boni, curatore del libro, il dottor Massimo Mandò responsabile centrale operativa del 118 e il dottor Marco Feri primario del reparto di anestesia e rianimazione del San Donato di Arezzo. Le letture saranno affidate a Donatella Gioli e a Silvano Alpini dell’associazione culturale Masaccio, il tributo canoro sarà curato dal maestro David Righeschi mentre quello musicale da James Frangioni.

Il libro “Dopo il naufragio” sarà presentato in una serata di emozioni, ricordi e riflessione. “Siamo davvero felici di poter raccontare il nostro percorso nella splendida piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, di condividere ricordi e sensazioni con la comunità – hanno dichiarato Chiara e Gianluca Gioli – Abbiamo sentito il dovere di lasciare una testimonianza, per non dimenticare. Affinché tutte le vittime, i loro familiari e tutti coloro che hanno combattuto e ancora stanno combattendo il Covid ritrovino in questo testo la loro dignità e il senso profondo della vita. Volevamo anche sferrare un pugno nello stomaco, con la nostra penna, ai negazionisti, a tutti coloro che pensano che il virus sia stato una grande montatura”.

Il testo narra le storie anche di altre vittime del Covid: il barbiere storico del Porcellino, un ex presidente della Sangiovannese, una maestra, due storici commercianti, alcuni anziani, malati, guariti, medici, infermieri, volontari.

“Dopo il naufragio” è edito da Settore 8 Edizioni con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno; l’impaginazione e la grafica sono state affidate a Silvia Tanteri, l’illustrazione della copertina a Stefano Chiassai mentre la sua rielaborazione a Andrea Sansoni. Inoltre vede la cura scientifica ed editoriale di Filippo Boni e l'aiuto di Rossana, sorella gemella di Patrizia.

“La presentazione del libro di Chiara e Gianluca Gioli costituisce un momento importante nella programmazione degli eventi estivi del nostro Comune”, ha commentato Valentina Vadi “Sicuramente perché serve a conservare il ricordo e la memoria di quanto accaduto nella nostra comunità cittadina, le persone che abbiamo perduto, il dolore e la sofferenza dei familiari e degli amici di chi è stato colpito dal Covid ed è sopravvissuto, attraversando esperienze che rimarranno indelebili. Poi perché il ricavato della vendita dei volumi sarà devoluto alla Misericordia di San Giovanni e Cavriglia. Infine perché ancora non siamo fuori dall’emergenza sanitaria e ripercorrere quelle storie e quelle sofferenze serve da monito a tutti noi."

Durante la serata sarà possibile comprare il volume “Dopo il naufragio” il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’evento si concluderà infatti con la consegna del macchinario per la sanificazione delle ambulanze alla Misericordia di San Giovanni Valdarno, acquistato grazie ai proventi della vendita del libro.