Donello Resti ha lasciato la carica di direttore sportivo del Terranuova Traiana

di Michele Bossini

Con lui il sodalizio valdarnese ha ottenuto risultati importanti





Donello Resti, a causa di improrogabili e indifferibili impegni personali, ha lasciato la carica di direttore sportivo del Terranuova Traiana mantendo tutttavia il ruolo di consigliere.

Arrivato a Terranuova nell'estate del 2018, Resti conquistò al debutto in biancorosso, con mister Marco Becattini in panchina, il primo storico campionato di Promozione, condito con la finale della Coppa Italia di categoria. Nella stagione successiva, interrotta dopo 25 giornate a causa emergenza sanitaria, il sodalizio biancorosoo da neopromosso era accreditato del terzo posto in classifica.