Donello Resti scatenato sul mercato, per il Terranuova Traiana un altro acquisto

di Michele Bossini

Vestirà la casacca biancorossa l'attaccante Lorenzo Betto, reduce da un biennio a Borgo San Lorenzo





Altro colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo del Terranuova Traiana Donello Resti, che ha trovato l'accordo per portare in biancorosso l'attaccante classe 1997 Lorenzo Betti.

Nato a Figline, Betti è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina fino agli allievi per poi passare alla Primavera dell'Empoli. Ha giocato a Scandicci in serie D, nel suo curriculum anche la Fortis Borgo San Lorenzo e il Valdarno Football Club, quindi nelle ultime due stagioni ancora la Fortis in Eccellenza.