Donato un ventilatore polmonare al pronto soccorso della Gruccia

di Monica Campani

Il dono è della ditta Se.Co.





Al pronto soccorso della Gruccia è arrivato un ventilatore polmonare dono della società Se.Co. Uno strumento importante anche se l'ospedale del Valdarno è no-covid così come spiega Simone Nocentini, direttore della medicina d'urgenza.

"In questa struttura non c'è una degenza Covid ma è evidente che al pronto soccorso possono arrivare persone positive. Per questa ragione abbiamo separato i percorsi e creato un nuovo pre triage. Quindi abbiamo non una tenda ma un'area assolutamente isolata dal resto dell'ospedale dove ai pazienti sospetti Covid viene fatto il tampone e dove ne attendono l'esito prima di essere trasferiti, se positivi, ad Arezzo. Medicina d'Urgenza utilizza stabilmente apparecchi per ventilazione non invasiva e questo respiratore viene adesso utilizzato per ventilazione con casco CPAP di quei pazienti che presentano sintomi da sospetto CoViD e che in attesa del referto del tampone hanno necessità di supporto ventilatorio".

Il pronto soccorso della Gruccia ha mediamente 60 accessi al giorno: lo scorso anno ne aveva 100.

"In questa fase si stanno leggermente riducendo - sottolinea Patrizia Bobini, Direttrice dell'ospedale - Il pronto soccorso è un filtro importante e alla degenza arriva circa il 10%. Quindi tra i 5 e i 6 ricoveri di media al giorno. Stiamo cercando di valorizzare al massimo l'integrazione tra ospedale e territorio affinché i pazienti che non necessitano di ricovero ma che è opportuno non rimangano da soli a casa, possano trovare una soluzione sicura e transitoria prima del ritorno al loro domicilio".