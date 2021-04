Donata alla MisericordIa una motopompa

di Monica Campani

"Con questa nuova attrezzatura la misericordia avrà uno strumento in più in caso di allagamenti"





La Misericordia di San Giovanni Valdarno ha ricevuto in dono una motopompa con portata di circa 1600. L/ minuto. A regarla è stata la ditta Rossi di Montevarchi. L'acquisto è stato possibile grazie all'aggiudicazione di un bando promosso da Regione Toscana che prevedeva il finanziamento di quotaparte dell'attrezzatura. Con questa nuova attrezzatura la Misericordia avrà uno strumento in più in caso di allagamenti.

"La Misericordia desidera ringraziare la ditta Rossi per esserle stata vicino in questa annata supportando sotto più punti di vista l'acquisto di in generatore ed in carrello per il trasporto di attrezzature che sono già a disposizione della popolazione non solo Sangiovannese, ma di tutta la provincia".