Distretto sociosanitario, allestita la sede provvisoria del centro prelievi a Ponticino

di Matteo Mazzierli

Approntata la sede provvisoria, mentre avanzano i lavori per l'apertura prevista entro il 20 giugno 2020





In attesa dell'apertura dei locali ufficiali del distretto sociosanitario è stata allestita la sede provvisoria del centro prelievi a Ponticino: i locali saranno disposti nell'edificio comunale di via della Casaccia come annunciato dal sindaco Simona Neri e dall'assessore Michele Gragnoli.

L'assessore ha portato a conoscenza della cittadinanza le azioni intraprese e lo stato dei lavori per l'approntamento dei locali come sede provvisoria del centro prelievi a servizio del Distretto Sociosanitario Valdarno dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

Nel dettaglio: la Giunta municipale ha approvato gli atti di indirizzo per dare mandato al Settore Manutenzioni di approntare i locali; la Giunta ha approvato le perizie esecutive di spesa per l’adeguamento rispettivamente dell’impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento a servizio dell’immobile; È stato affidato a professionista abilitato l’incarico per la redazione della certificazione di idoneità statica dell’immobile; Il Settore Manutenzioni del Comune ha già effettuato la procedura concorrenziale per l’individuazione della ditta che si occuperà dell’impianto elettrico; Per quanto concerne la procedura per l’individuazione della ditta che si occuperà dell’impianto termico, è in corso di esecuzione la procedura concorrenziale; Relativamente alla realizzazione dei divisori in cartongesso, sono in corso le procedura per l’individuazione della ditta esecutrice; Ulteriori lavori di approntamento locali verranno eseguiti in economia diretta con il personale dell’Ente.

"Si presume - conclude Gragnoli - che i nuovi locali possano essere resi disponibili per l’apertura del Centro prelievi entro il 20 giugno"