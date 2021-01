Distretti sociosanitari di Faella e di Pian di Scò: in arrivo lavori di adeguamento

di Glenda Venturini

L'Amministrazione comunale ha stanziato 16.500 euro per l'adeguamento dei servizi igienici a persone disabili e altre opere accessorie, da eseguire in entrambe le strutture





I due distretti sociosanitari di Faella e di Pian di Scò saranno oggetto di una serie di lavori di adeguamento, in particolare nei servizi igienici, predisposti dall'Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò. Con determinazione del 30 dicembre scorso, infatti, l’Amministrazione ha predisposto una serie di interventi di adeguamento presso i due edifici situati a Faella in Via dell’Asilo, e a Pian di Scò, in Via Roma.

I lavori riguarderanno principalmente l’adeguamento dei servizi igienici a persone disabili, e saranno realizzati con un importo stanziato complessivo di 16.500 euro. Nello specifico saranno realizzati interventi per la sostituzione di pavimentazione e rivestimento, saranno installati nuovi sanitari a norma per persone affette da disabilità. Anche l’impianto di illuminazione, con l’installazione di sistema Led con sensore di presenza, sarà adeguato insieme all’impianto idraulico ed elettrico, oltre ad essere realizzati interventi di rifinitura come la tinteggiatura degli ambienti.

Una serie di interventi resi necessari dall’inadeguatezza attuale per l’utilizzo da parte di persone con particolari necessità, riscontrata da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est, e verso i quali l’Amministrazione si è mossa per la loro realizzazione oltre ad aver programmato nel corso del 2021 ulteriori interventi di manutenzione ordinaria dei distretti presenti sul territorio.