Disoccupati e cassintegrati: l'esenzione dal pagamento del ticket varrà anche nel 2020

di Glenda Venturini

Lo ha stabilito una delibera di Giunta della Regione Toscana. Confermata, nell'ambito dello stesso documento, anche la validità dell'attestazione Isee fino a marzo 2020





Niente spese sanitarie, in Toscana, per i lavoratori colpiti dalla crisi economica: una misura che è stata confermata fino al 31 dicembre 2020. La Giunta Regionale ha infatti stabilito, su proposta dell'assessore alla sanità Saccardi, il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, cioè il ticket, per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana e per i loro familiari a carico.

La delibera, quindi, conferma le misure già messe in atto negli anni precedenti e le prolunga ancora. Nello specifico:

1) Proseguono fino al 31 dicembre 2020 le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, con il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori e dei loro familiari a carico, residenti in Toscana, iscritti al Centro per l'Impiego e con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (codice E90); collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo; lavoratori in mobilità.

2) I disoccupati possono avvalersi ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice esenzione E02; per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali.

3) Le attestazioni rilasciate ai cittadini toscani, ai fini della compartecipazione sanitaria, sulla base dell'ISEE, nell'anno 2019, conserveranno la loro validità fino al 31 marzo 2020.