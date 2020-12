Disco rosso per il San Giovanni calcio a 5 a Forlì

di Michele Bossini

Le valdarnesi sono state sconfitte per 2-1 dalla Polisportiva 1980





Il San Giovanni il calcio 5 è stato sconfitto per 2-1 nella gara valida come ottava giornata del campionari di serie A2 femminile girone B e disputata ieri (domenica) a Forlì contro la Polisportiva 1980.

Per la squadra di mister Scarpellini si tratta della la seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta. Il primo tempo era finito sull' 1-1 (per le valdarnesi gol di di Borghesi), nella ripresa il gol che ha permesso alla squadra di casa di aggiudicarsi il match.