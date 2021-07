Dirigenti scolastici, in Valdarno tutti riconfermati quelli in scadenza: saranno al loro posto a settembre

di Glenda Venturini

Pubblicato il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana relativo al conferimento e mutamento d'incarico dirigenziale. Non ci sono modifiche per gli istituti del Valdarno





Sono stati tutti riconfermati al loro posto, i Dirigenti scolastici degli istituti valdarnesi che avevano il contratto in scadenza: l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha appena pubblicato i provvedimenti relativi alla mobilità dei presidi. Ecco dunque che negli istituti scolastici del Valdarno non ci saranno modifiche.

Nello specifico, è confermata la professoressa Chiara Casucci alla guida dell'Isis Varchi di Montevarchi; la professoressa Simona Chimentelli al Comprensivo Petrarca di Montevarchi; il professor Francesco Dallai al Comprensivo Masaccio di San Giovanni. E ancora, resta alla dirigenza dell'Isis Valdarno il professor Lorenzo Pierazzi; infine confermata anche la professoressa Lucia Maddii al Comprensivo di Figline e Incisa.