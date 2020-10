Di Ambra e Pergine i successi in Prima categoria

di Michele Bossini

Tre punti per le due squadre impegnate nel girone F





Nel campionato di Prima categoria hanno brillato le due valdarnesi impegnate nel girone F: con una rete di rigore di Aiazzi allo scadere del primo tempo (a prucuraselo Liburdi) l'Ambra ha vinto per 1-0 il confronto con lo Spoiano mentre il Pergine si è preso il lusso di vincere per 0-1 (dagli undici metri Vannini, il portiere dei valdarnesi Bisi ha parato un calcio di rigore) in casa del Tegoleto.

Nel girone B l'Ideal Club Incisa ha pareggiato in casa per 1-1 con il Gracciano (gol di Tani) mentre la Fulgor Castelfranco ha perso con il minimo scarto in casa del Barberino Val d'Elsa. Rimandato al 28 ottobre causa Covid il derby Vaggio Piandiscò-San Clemente.