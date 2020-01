Derby, scattano le misure di sicurezza. Ordinanza del sindaco vieta bottiglie e lattine, stop anche a sostanze urticanti

di Glenda Venturini

Domenica 2 febbraio dalle ore 12 alle ore 19 scatterà il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, di bottiglie di plastica chiuse con tappo all’interno dello stadio, e di utilizzo di sostanze urticanti anche nelle aree adiacenti





Misure di sicurezza in vista del giorno del derby Aquila Calcio Montevarchi - Sangiovannese, che si giocherà domenica prossima 2 febbraio allo Stadio Brilli Peri. I provvedimenti sono stati presi dall'Amministrazione in previsione di un notevole afflusso di pubblico, che rende necessario regolamentare l'introduzione ed il consumo all'interno dello Stadio e negli spazi pubblici adiacenti di bevande in contenitori di vetro e lattine, ma anche di bottiglie di plastica nonché l'uso di spray urticanti e similari.

Per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dunque, il Sindaco ha firmato un’ordinanza nella quale si vieta, dalle ore 12 alle ore 19 del 2 febbraio in piazza Allende, via Gramsci, via Tani, via Martiri della Libertà e via Unità d'Italia, la vendita ambulante, anche in forma itinerante, di qualunque genere; vietata anche l'introduzione e il consumo all'interno dello stadio di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro e lattine. Stop anche alla vendita all'interno del Brilli Peri di bevande in bottiglie di plastica chiuse con tappo. Infine, sarà vietato l'uso di spray urticanti e similari.