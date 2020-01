Derby Aquila Montevarchi - Sangiovannese: i cambiamenti alla viabilità

di Glenda Venturini

Modifiche al traffico in vigore in occasione del derby, nell'area intorno al Brilli Peri





Modifiche al traffico e alla sosta, nell'area intorno al Brilli Peri, in occasione del derby tra Aquila Calcio Montevarchi e Sangiovannese in programma per domenica 2 febbraio: decisioni prese dall'Amministrazione comunale con apposita ordinanza, in previsione di un notevole afflusso di pubblico e per garantire la sicurezza stradale.

Nel dettaglio, l'ordinanza stabilisce che dalle ore 12 alle ore 18 di domenica 2 febbraio sarà vietata la circolazione e la sosta ai mezzi pesanti e agli autobus, nell'intera area di parcheggio di piazza Allende; la sosta in quell'area di parcheggio sarà riservata ai veicoli al servizio delle opposte tifoserie; sarà vietata la sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di Via Unità d'Italia nel tratto compreso tra via Gramsci e piazza Allende.

Inoltre, la circolazione sarà vietata in via Buozzi, via Don Minzoni e via Martiri della Libertà, mentre la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade e piazze adiacenti lo Stadio comunale potranno essere modificate per esigenze di sicurezza. Tra le ore 12 e le ore 18, infine, sarà vietata la circolazione su entrambe le corsie di scorrimento del parcheggio di piazza Allende, su via Unità D'Italia nel tratto compreso fra via della Farnia e piazzale Allende, su via Farnia nel tratto compreso tra via Unità d'Italia e Via dell'Oleandro.