Degrado alla stazione ferroviaria: il sindaco Benini assicura la ripresa dei lavori di manutenzione

di Matteo Mazzierli

Il sindaco di Bucine ha affermato che una serie di lavori erano già partiti ad ottobre ma si sono fermati per motivi stagionali, assicurandone la ripresa e l'apertura e gestione dei servizi igienici





Riprenderanno a breve i lavori di manutenzione alla stazione ferroviaria: lo assicura il sindaco di Bucine Nicola Benini, che in merito alla situazione di degrado ha sottolineato come il problema sia ben noto all'amministrazione e che siano già stati presi accordi con Ferrovie dello Stato per una serie di interventi, interrotti soltanto per motivi di stagionalità.

"Abbiamo sollecitato a più riprese Ferrovie dello Stato per i lavori di manutenzione necessari - ha detto Benini - la situazione è risaputa e le Ferrovie sono concentrate sulle grandi stazioni mentre per le minori non hanno intenzione di fare grandi investimenti. Comunque già dallo scorso anno, dopo una petizione dei pendolari che segnalavano una situazione di disagio, abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici delle ferrovie per valutare i lavori da fare e puntare anche alla riattivazione dei servizi igienici di cui ci faremo carico della pulizia e della manutenzione."

"Una serie di interventi erano partiti già ad ottobre e probabilmente sono stati sospesi momentaneamente per la stagione - afferma Benini - tant'è che i rivestimenti delle scale sono già stati fatti. Il responsabile di Ferrovie dello Stato mi ha assicurato che ripartiranno a breve e porteranno alla manutenzione di ringhiere, pavimentazione e così via".