Definiti i format per la prossima stagione nei vari campionati regionali

di Michele Bossini

Chiarite anche le norme per i ripescaggi, valide le graduatorie di merito 2019-2020





Il comitato regionale ha reso noti quelli che saranno i format per la prossima stagione dei vari campionati regionali, confermando di fatto quelli del 2020-2021.

Il campionato di Eccellenza vedrà sempre 3 gironi con 36 squadre mentre per quello che riguarda la Promozione si avranno 4 gironi per un totale di 54 squadre squadre. Ci sarà um organico di 104 compagini suddivise in 8 raggruppamenti in Prima categoria,182 squadre suddivise in 13 gironi prederanno parte al campionato di Seconda categoria.

A seguito della mancata attività agonistica durante la scorsa stagione sportiva, per quello che riguarda i ripescaggi il consiglio direttivo del comitato regionale ha deliberato di avvalersi delle graduatorie di merito relative alla stagione sportiva 2019-2020 non ancora esaurite e solo se necessario ne saranno redatte delle nuove.

Per quello che riguarda la composizione dei vari raggruppamenti, secondi alcuni saranno i soliti dello scorso anno, ma per saperne di più bisognerà attendere agosto.