Decretata la sospensione definitiva del campionato juniores nazionali 2020-2021

di Michele Bossini

A prendere la decisione, dopo un'attenta riflessione, il Dipartimento interregionale





Il Dipartimento interregionale, considerata la situazione relativa al numero dei contagi e i provvedimenti restrittivi da parte del governo, ha deciso la sospensione definitiva del campionato juniorea nazionali,

Anche ipotizzando un format diverso del campionato con una composizione di gironi territorialmente meno disagiata, per il Diparitmento non ci sarebero le condizioni per una ripresa in assoluta sicurezza per i giovani calciatori. Inoltte anche l’eventuale prolungamento della stagione sportiva, anche se autorizzato dalla Figc. non risulterebbe praticabile per la concomitanza con gli esami di maturità.