Debutto coi fiocchi per il Valdarno Football Club, rifilate tre sberle al Pontassieve

di Michele Bossini

I valdarnesi hanno vinto e convinto, liquidando li Pontassieve a domicilio in appena quarantacinque minuti



Foto dalla pagina facebook del Valdarno Football Club

Prima giornata dopo la ripresa del campionato di Eccellenza positiva per il Valdarno Football Club, che ha vinto e convinto imponendosi per 0-3 in casa del Pontassieve.

Alla squadra di mister Marco Brachi è bastato un tempo per chiudere la contesa, passando in vantaggio dopo dieci minuti con Giannotti, quindi alla mezz'ora il raddoppio di Iaquinandi e poco prima di andare negli spogliatoi è arrivato anche il terzo gol, a firma di Privitera. Nel secondo tempo i valdarnesi si sono limitati a gestire, fino al triplice fischio del direttore di gara.