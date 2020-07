Dario Migliorini è un nuovo giocatore della Sangiovannese

di Michele Bossini

Un esterno basso classe 1999 con esperienza per mister Iacobelli



Foto dalla pagina facebook della Sangiovannese

La Sangiovannese ha tesserato per la stagione 2020-2021 l'esterno basso classe 1999 Dario Migliorini, che arriva a San Giovanni dal Poggibonsi dove era sbarcato lo scorso mese di dicembre dopo essere stato per tre anni e mezzo (il primo in Eccellenza, il resto in serie D per 79 presenze e un gol) al Montevarchi.

Brutte notizie arrivano invece dal centrocampo: dopo Del Colle anche Muscas non ha trovato l'accordo con la società e non ha rinnovato, il che obbliga la dirigenza a mettersi alla ricerca di un centrocampista esperto con pretese economiche sostenibili. Questo in attesa di potere annunciare Mattia Mencagli, il che passa dal capire con precisione cosa stia accadendo a Sansepolcro.