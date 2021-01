Dalla Fip il protocollo per la ripresa degli allenamenti nei campionati regionali

di Michele Bossini

Nuove misure per tornare in campo, anche se solo per gli allenamenti





Con tutte le categorie, eccetto il minibasket, riconosciute di interesse nazionale, la Fip ha pubblicato il nuovo protocollo sanitario da rispettare per la ripresa delle sessioni di allenamento, in vista di indicazioni relative alla partenza dei campionati.

Il tampone rapido ogni due settimane ipotizzato in un primo momento è storo sostituito da un test nei tre giorni precedenti la prima seduta di allenamento, che oltre all’attività individuale potrà prevedere anche esercizi di contatto. Circa l'accesso agli impianti, il regolamento prevede l’obbligo di un’autocertificazione che dovrà essere compilata settimanalmente e consegnata a un incaricato della società. Gli atleti che hanno contratto il Covid-19 dovranno sottoporsi a una nuova visita medica per il rilascio del certificato per l‘attività sportiva agonistica, se un componente del gruppo squadra viene trovato positivo tutti dovranno eseguire un tampone antigenico o molecolare.