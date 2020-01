Dal Valdarno fiorentino l'appello per estendere la Miv: "Differenze abissali di costo, specie per gli abbonamenti studenti"

di Glenda Venturini

Una lettera inviata ai sindaci di Figline e Incisa e di Reggello e alla Regione Toscana chiede di estendere le modalità del servizio Miv anche al Valdarno fiorentino. A distanza di tre mesi ancora nessuna risposta, così i promotori dell'iniziativa si sono rivolti al Difensore civico





Un confine amministrativo, quello fra le due province di Arezzo e Firenze, che da quest'anno significa anche uno svantaggio economico ai danni di chi utilizza l'autobus, sul versante fiorentino del Valdarno, in particolare per gli studenti che sottoscrivono abbonamenti annuali.

A segnalare la questione è un gruppo di studenti e cittadini, che a settembre, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, ha inviato una lettera al comune di Figline e Incisa Valdarno e di Reggello e alla IV Commissione della Regione Toscana. "Nella lettera - spiegano - chiedevamo di sopperire alle differenze economiche verificatesi dopo l’introduzione del servizio MIV nel Valdarno Aretino e in parte nel Valdarno Fiorentino, chiedendo quindi l'estensione a tutto il territorio".

La differenza principale è proprio economica. "Da quando è stata introdotta la Miv, per l’anno solare uno studente che si muove del Valdarno aretino paga 252 euro, senza limiti chilometrici; un abbonato ACV ne spende invece 398 se rientra nella fascia dei 20 chilometri. Ben 146 euro in più, che aumentano se si rientra nella fascia dei 50 chilometri", denunciano gli studenti.

Una lettera rimasta però senza risposta, almeno finora, tanto che i promotori dell'iniziativa hanno deciso di rivolgersi anche al Difensore Civico Regionale. "Speriamo che il Difensore Civico sia in grado di sollecitare come si deve le amministrazioni comunali e, che serva da monito per comprendere quanto queste si stiano allontanando progressivamente dai cittadini, sfavorendo la cittadinanza attiva".