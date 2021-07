Dal Lentigione un bomber per l'Aquila

di Michele Bossini

Francesco Barranca pronto a vestire la casacca rossoblù





Il Montevarchi ha tesserato per la prossima stagione in Lega Pro l’esterno d'attacco classe 1998 Francesco Barranca, ex Sasso Marconi e Lentigione che ha collezionato 116 presenze condite da 36 reti nelle ultime stagioni in serie D.

L’annata in particolare, con la maglia del Lentigione, è stata sicuramente la sua migliore, con 33 presenze e 16 reti con le quali ha contribuito in modo fondamentale alla conquista dei play-off.