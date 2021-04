Dai giovani, per i giovani: arriva Domino festival, rassegna under 30

di Redazione

Due giorni di musica e cultura: Domino festival è la rassegna promossa dal Comune e organizzata da Acustica, associazione under 30





Domino festival è la nuova rassegna culturale organizzata dall’associazione Acustica e promossa dal Comune di Figline e Incisa. Il 27 e il 28 agosto 2021 , lo stadio comunale “Goffredo del Buffa” ospiterà artisti di rilievo nazionale,concerti, incontri e laboratori di arte e artigianato. Il festival è il risultato di un bando di co-progettazione promosso dal Comune per sostenere il protagonismo giovanile nella rete culturale, artistica e sociale.

Acustica, vincitrice del bando, è un’associazione giovanile composta interamente da under 30 che si occupa dell’ideazione, della produzione e della gestione di iniziative culturali. I volontari svolgeranno un percorso di formazione specifica sulle pratiche di organizzazione degli eventi :la gestione del budget, gli adempimenti normativi e di sicurezza, le campagne di promozione. Un’iniziativa per sostenere il settore giovanile, forse il più colpito durante l’emergenza sanitaria, ma anche per affidare nuove competenze a ragazzi che con la loro forza innovatrice possono generare impatti positivi sul territorio.

L’associazione Acustica è su Instagram e Facebook e può essere contattata all’indirizzo e-mail acusticaculturale@gmail.com.

“La nascita di una nuova iniziativa culturale è sempre da salutare con favore. Soprattutto oggi, dopo un anno di quasi totale sospensione” spiega l’assessore alla Cultura Francesca Farini. “Domino festival è però qualcosa in più: un evento per i giovani realizzato dai giovani, proprio come nelle intenzioni dell’Amministrazione. I nostri ragazzi, purtroppo, sconteranno le conseguenze della pandemia ancora per molti anni. Per questo sono necessarie politiche giovanili di attivazione rivolte agli under 30 che sappiano fornire ai nostri ragazzi degli strumenti di comprensione del mondo e delle nuove opportunità professionali. Il prossimo ottobre, ad esempio, Palazzo Pretorio ospiterà “Think”, il festival della cultura digitale, previsto per il maggio 2020 e poi rinviato a causa della pandemia. Tre giorni di incontri, discussione e approfondimento sui temi del digitale e sulle possibilità che offre nel campo del lavoro, anche in settori apparentemente più distanti come quelli della cultura e del turismo”.

“L'associazione culturale Acustica" spiega il presidente della stessa Tommaso Toti "è nata con l'intento di rendere più vivo e attrattivo il territorio. Domino festival è il nostro primo progetto, nato da un bando di co-progettazione promosso dal Comune di Figline e Incisa che ringraziamo per l’attenzione dedicata al mondo giovanile in un periodo così complesso. Ci piace sottolineare, però, che questa iniziativa non vuole essere un punto di arrivo, ma solo l’innesco di un "effetto domino", da cui il titolo del festival: quella reazione a catena che si verifica quando un piccolo cambiamento è in grado di produrne a sua volta uno analogo e così via, in una sequenza di nuove iniziative per i giovani e le giovani del territorio”.