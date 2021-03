DA13: la dedica del Vasari Viola Club a tre anni dalla scomparsa di Astori

di Martina Giardi

Il Vasari Viola Club e gli studenti della classe 3^B Sala e Vendita ricordando il capitano della fiorentina Davide Astori dedicandogli un cocktail analcolico dal colore viola mirtillo.





Viene presentato oggi, nella ricorrenza della tragica scomparsa del capitano viola Davide Astori, un drink analcolico al mirtillo, ideato e realizzato da una classe del Vasari. Il drink ha preso il nome di "DA13" in segno di ricordo e grande stima nei confronti del grande sportivo.

La realtà che stiamo vivendo in questo momento storico è scandita da ritmi decisamente nuovi. La grande sfida della didattica a distanza vede costretta la scuola a rimodulare gli interventi educativi e a cercare sempre nuovi stimoli. È quanto hanno messo in atto gli studenti della classe 3B del corso di Sala e Vendita che, insieme alle loro insegnanti Claudia Beni, Daniela Dini e Eleonora Moretti, hanno dato vita ad un progetto didattico nato dal desiderio di ricordare il capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso prematuramente tre anni fa.

Gli studenti hanno pensato, sperimentato e realizzato un cocktail analcolico dal colore viola, gradevole, sano e rinfrescante, a base di frutti dalle alte proprietà nutritive, ideale bevanda per gli sportivi. Anche la presentazione del drink è innovativa e in linea con quanto stiamo attraversando: il classico bicchiere è stato sostituito da sacchetti realizzati in materiale plastico, biodegradabili e dotati di una saldatura a ultrasuoni che permette una tenuta perfetta; il sacchetto è chiuso con un nastro viola e sigillato con un adesivo che porta impresso il nome del drink, DA13, scelto dai membri del Vasari Viola Club, realtà nata nel nostro Istituto e formata da docenti, personale ATA, studenti e genitori che hanno in comune la passione per la Fiorentina.