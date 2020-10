Da lunedì al via una serie di lavori di asfaltatura a Incisa

di Glenda Venturini

Gli interventi programmati a Incisa sono a carico di Publiacqua e sollecitati dal Comune. Sarà necessario modificare la viabilità in via Einstein, 8 Marzo, Castellana, piazza Benassai e località Castello





Partiranno lunedì 5 ottobre, a Incisa alcuni lavori di asfaltatura a carico di Publiacqua a Incisa: interesseranno via Einstein, via 8 Marzo, via Castellana, località Castello e piazza Benassai. Si tratta di interventi sollecitati dal Comune in seguito ad interventi sulla rete idrica giù ultimati in quell'area.

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni, dalle 8 di lunedì e fino al termine dei lavori sarà necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato in via Einstein (dall'intersezione con via 8 Marzo fino al numero civico 10) e in via 8 Marzo (dall'intersezione con via San Michele, fino a località Castello); il divieto di sosta e di transito in via Castellana, in località Castello e in piazza Benassai. Sarà garantito il transito dei pedoni, in sicurezza.